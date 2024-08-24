Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Söz konusu bölgede ekiplerce yakalanan 5'i çocuk 10 yabancı uyrukluya yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Badavut mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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