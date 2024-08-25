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        İstanbul'da ölen Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. İlgürel, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in cenazesi, Balıkesir'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:59
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        İstanbul'da ölen Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. İlgürel, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in cenazesi, Balıkesir'de defnedildi.

        Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu olan İlgürel için Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        3 çocuk babası İlgürel'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, İlgürel ailesi ile Mücteba İlgürel'in sevenleri ve yakınları katıldı.

        - Osmanlı tarihine adanmış bir ömür

        Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 9 Eylül 1939'da Balıkesir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitim gören İlgürel, 1965'te üniversitede asistan olarak çalışmaya başladı.

        1970'te doktora tezini tamamlayan İlgürel, 1976’da Abaza Hasan Paşa İsyanı başlıklı teziyle doçent oldu.

        1982'de profesörlüğe yükselen İlgürel, aynı yıl açılan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kurucu bölüm başkanı oldu. Pek çok kıymetli tarihçinin yetişmesinde katkısı olan İlgürel, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı, birçok makale ve bildiri kaleme aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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