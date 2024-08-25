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        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Günden güne daha iyiye gidiyoruz, iyi neticeler almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 20:45 Güncelleme: 25.08.2024 - 20:45
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        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Günden güne daha iyiye gidiyoruz, iyi neticeler almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız." dedi.

        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle keyifli bir oyun sergileyemediklerini söyledi.

        İkinci yarıda maçı kazanmak için değişkiller yaptıklarını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

        "İkinci yarı pozisyon da bulduk, kazanabilirdik, berabere kaldık. Bugün baktığımızda lig uzun bir maraton, üç haftada 7 puan topladık. Her hafta daha iyiye giden oyun olarak da iyiye gitmeye çalışan bir takımız. Baktığımızda yeni oynayan çok oyuncumuz var. Hep oyunumuzu yukarı çekmemiz lazım, bunu yaptıkça bu da sonuca yansıyacaktır. Günden güne daha iyiye gidiyoruz, iyi neticeler almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız."

        - Serkan Özbalta: "İyi bir mücadele oldu"

        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da Bandırmaspor'un maça moralli ve kazanmak için çıktığını dile getirdi.

        Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını anlatan Özbalta, şunları kaydetti:

        "Geçen seneye dönük enerjimizi, oyun planımızı ve gücümüzü tekrar yansıtmaya başladığımızı gördüğümüz bir haftaydı ki bu haftada onu devam ettirmek istedik. Stadın konumundan dolayı rüzgar oyunu biraz farklı oynatabiliyor. İyi bir mücadele oldu, ilk yarıda oyun anlamında daha iyiydik. Son bölümde güzel çıkışlar da yaptık. Maçın hakkı açısından baktığımızda beraberlik iki takım için de bu hava şartlarında yeterli bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadelen dolayı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın Sakaryaspor maçında stadı tamamen doldurmasını istiyorum."

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