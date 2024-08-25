Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Günden güne daha iyiye gidiyoruz, iyi neticeler almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle keyifli bir oyun sergileyemediklerini söyledi.

İkinci yarıda maçı kazanmak için değişkiller yaptıklarını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"İkinci yarı pozisyon da bulduk, kazanabilirdik, berabere kaldık. Bugün baktığımızda lig uzun bir maraton, üç haftada 7 puan topladık. Her hafta daha iyiye giden oyun olarak da iyiye gitmeye çalışan bir takımız. Baktığımızda yeni oynayan çok oyuncumuz var. Hep oyunumuzu yukarı çekmemiz lazım, bunu yaptıkça bu da sonuca yansıyacaktır. Günden güne daha iyiye gidiyoruz, iyi neticeler almak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız."