Balıkesir'de 2 otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adnan Menderes Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 CTB 68 plakalı otomobil ile 06 AV 5867 plakalı otomobil çarpıştı.

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