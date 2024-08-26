Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de bir genç kız evindeki kanepenin içinde ölü bulundu

        Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 08:01 Güncelleme: 26.08.2024 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de bir genç kız evindeki kanepenin içinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı.

        Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı.

        Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Ankara'da iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Ankara'da iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Esenyurt'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10

        Benzer Haberler

        Baba, tartıştığı kızını boğdu; cesedi işten gelen anne buldu
        Baba, tartıştığı kızını boğdu; cesedi işten gelen anne buldu
        Balıkesir'de 2 otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı
        Balıkesir'de 2 otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı
        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından
        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından
        Bandırmaspor - Çorum FK: 0-0
        Bandırmaspor - Çorum FK: 0-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Tartıştığı kokoreççinin iş yerini basıp, tabancayla yaraladı; o anlar kamer...
        Tartıştığı kokoreççinin iş yerini basıp, tabancayla yaraladı; o anlar kamer...