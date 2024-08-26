Ayvalık'ta meydana gelen yangın seramik deposunda maddi hasara sebep oldu

–Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 kara yolu üzerinde bulunan bir seramik fabrikasına ait depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yol kenarındaki otların tutuşması sonucunda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yolun yanındaki seramik fabrikasının deposuna sıçrayan yangın, depoda ciddi maddi hasar oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin çok sayıda arasöz ve ekiple yaptıkları müdahale ile kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.