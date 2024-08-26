Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sigara ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.

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