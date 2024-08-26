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        Balıkesir'de çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde çanta hırsızlığı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:18 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:18
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        Balıkesir'de çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde çanta hırsızlığı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, K.A, Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki bir kafenin açık pencere kenarındaki masada oturan müşterilere ait el çantasını alarak kaçtı.

        Kovalamaca sonucu çaldığı çantayı bırakıp kaçan K.A'yı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı K.A'nın otobüsle Kocaeli'ne gittiğini belirledi.

        Ekipler, düzenlenen operasyonda K.A'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının kafedeki masada duran çantayı çalma anı ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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