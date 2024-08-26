Balıkesir'de çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bu arada güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının kafedeki masada duran çantayı çalma anı ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kovalamaca sonucu çaldığı çantayı bırakıp kaçan K.A'yı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, K.A, Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki bir kafenin açık pencere kenarındaki masada oturan müşterilere ait el çantasını alarak kaçtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.