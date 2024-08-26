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        Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada alev alan iki araç kullanılamaz hale geldi

        Balıkesir'de otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlar yanarak kullanılamaz hale geldi, kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:43 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:52
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        Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada alev alan iki araç kullanılamaz hale geldi
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        Balıkesir'de otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlar yanarak kullanılamaz hale geldi, kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Eflatun A. idaresindeki 35 AZU 306 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde aynı yönde seyreden Fatih A. yönetimindeki 35 F 8096 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, çarpmanın etkisiyle her iki araç da yanmaya başladı. Daha sonra alevler yol kenarındaki otluk alana sıçradı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bölgedeki yangını söndürdü.

        Yangında, araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Sağ şeridin bir süre kapatıldığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü tedbir amaçlı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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