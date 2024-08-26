Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada alev alan iki araç kullanılamaz hale geldi

Kazada, çarpmanın etkisiyle her iki araç da yanmaya başladı. Daha sonra alevler yol kenarındaki otluk alana sıçradı.

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