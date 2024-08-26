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        Balıkesir'de darp ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Balıkesir'de bir eve girerek içerideki kişileri darbettikleri, cep telefonlarını ve parasını gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:48 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:50
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        Balıkesir'de darp ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Balıkesir’de bir eve girerek içerideki kişileri darbettikleri, cep telefonlarını ve parasını gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Altıeylül ilçesi Altıeylül Mahallesi Çakıcı Sokağı'nda S.S. ile A.T'nin yaşadığı eve daha önce birkaç kez gördükleri ancak tanımadıkları bir kişi geldi.

        Elinde tabancayı göstererek zorla içeri giren zanlı, evde uyuşturucu olup olmadığını sordu, "yok" cevabını alınca S.S. ve A.T'yi darbetti.

        Şüpheli, söz konusu eve çağırdığı arkadaşıyla 1500 lirayı ve cep telefonunu gasbedip kaçtı.

        Polise yapılan ihbar sonrası Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek şüpheliler A.A.Ö. ile M.Ş'yi kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, gasbettikleri cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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