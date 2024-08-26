Balıkesir'de darp ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Balıkesir’de bir eve girerek içerideki kişileri darbettikleri, cep telefonlarını ve parasını gasbettikleri iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Altıeylül ilçesi Altıeylül Mahallesi Çakıcı Sokağı'nda S.S. ile A.T'nin yaşadığı eve daha önce birkaç kez gördükleri ancak tanımadıkları bir kişi geldi.

Elinde tabancayı göstererek zorla içeri giren zanlı, evde uyuşturucu olup olmadığını sordu, "yok" cevabını alınca S.S. ve A.T'yi darbetti.

Şüpheli, söz konusu eve çağırdığı arkadaşıyla 1500 lirayı ve cep telefonunu gasbedip kaçtı.