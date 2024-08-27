Balıkesir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kavga anı ve iş yerinde bulunan müşterilerin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Ali B'nin birkaç kişi tarafından darbedildiğini gören taksici Berk D, araya girerek kavganın taraflarından kokoreççi Volkan U. ile tartışmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile bölgedeki esnaf arasında gece saatlerinde kavga çıktı.

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