Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 00:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile bölgedeki esnaf arasında gece saatlerinde kavga çıktı.

        Ali B'nin birkaç kişi tarafından darbedildiğini gören taksici Berk D, araya girerek kavganın taraflarından kokoreççi Volkan U. ile tartışmaya başladı.

        Berk D, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla Volkan U'ya ateş ederek yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan Ali B. ve Berk D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kavga anı ve iş yerinde bulunan müşterilerin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde

        Benzer Haberler

        Balıkesir açıklarında 19'u çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir açıklarında 19'u çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de darp ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Balıkesir'de darp ve gasp şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada alev alan iki araç kullanılama...
        Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada alev alan iki araç kullanılama...
        Kızını, arkadaşının doğum gününe gitmek isteyince boğup, cesedini çekyatın...
        Kızını, arkadaşının doğum gününe gitmek isteyince boğup, cesedini çekyatın...
        Balıkesir'de çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Balıkesir'de çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı