Balıkesir açıklarında 19'u çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen, 19'u çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık'ta yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen, 19'u çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası'na doğru gitmekte olan lastik botu durdurarak 37 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.
Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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