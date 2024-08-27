Gömeç'te hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mithatpaşa Mahallesi'nde Ramazan Sağman'a ait hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangında, iş yerinde bulunan malzemelerde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
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