CHP Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz sadece bu halkın gerçek sorunlarına odaklanmak istiyoruz. Yokluğa, yoksulluğa, açlığa, sefalete rağmen inadına oylar kullanmak, kutuplaşan toplumdan medet umanlara karşı bizim hedefimiz herkese birden sahip çıkmaktır." dedi.

Partisinin Edremit İlçe Başkanlığının ardından Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret eden Özel, belediye binasının bahçesine zeytin fidanı dikti.

Belediye önünde kendisini bekleyenlere hitap eden Özel, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesini kazanmalarını sağlayan seçmenlere teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a seçimlerden bu yana özverili çalışmaları için teşekkür eden ve her daim destekçileri olduklarını anlatan Özel, "Biz sadece bu halkın gerçek sorunlarına odaklanmak istiyoruz. Yokluğa, yoksulluğa, açlığa, sefalete rağmen inadına oylar kullanmak, kutuplaşan toplumdan medet umanlara karşı bizim hedefimiz herkese birden sahip çıkmaktır. AK Parti'linin de yoksulu, MHP'linin de işsizi, Büyük Birlik Partilinin de güvencesinin teminatı biziz. Biziz, biriz, Türkiye'yiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz." ifadesini kullandı.

- "Hep birlikte kazanacak, hep birlikte bölüşeceğiz" Türkiye'de yaşayan gençlerin gelecekten endişe duyduğu görüşünü savunan Özel, şunları kaydetti: "Gençlerimizin geleceği, emeklimizin maaşı, çalışanımızın alnının terinin karşılığı için kavgayı burada vereceğiz, meydanlarda, mitinglerde vereceğiz ancak oyuna gelmeyeceğiz. 'Ezanı susturacak' dedikleri müezzinlerin imamların özlük haklarını savunuyor, 'Bayrağı indirecek' dedikleri ay yıldızlı al bayrağın renklerinden Türkiye ittifakı kuruyor, bütün Türkiye'nin demokratlarını kucaklıyor, 'Vatanı böldürecekler' dedikleri 7 bölgede 81 ilde 1000'e yakın ilçede verdiği mücadeleyle Türkiye'nin bütün demokratlarını, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları yeter ki Türkiye'yi sevsin, yeter ki hepimizin ortak geleceği için mücadele etsin bütün demokratları kucaklıyoruz. Biz hep birlikte bu saltanatı yıkacağız. Biz hep birlikte halkın iktidarını kuracağız. Hep birlikte üretecek, hep birlikte kazanacak, hep birlikte bölüşeceğiz."

Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, bu konuda alınması gereken önlemlere değindi. Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Özel, şöyle devam etti: "Edremit 20 fay hattının üstündeki bir ilçemiz ve burada kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Balıkesir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Partizanlık yaparak, imzalar atmayarak, onay vermeyerek el kol bağlayıp siyaset yapıyorsunuz ama depremin siyaseti olmaz. İnsan hayatının siyaseti olmaz. Enkaz altında kalmış bebeklerin, çocukların siyaseti olmaz. Kentsel dönüşüm için gereğini yapın, önümüzü açın. Gerekli katkıları sağlayın. Vebal altında kalmayın. Samimiyetle çağrıda bulunuyor, tarih önünde sizi bir kez daha uyarıyorum."

- "Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz" Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıl önce büyük bir karamsarlık içinde, işgaller ve salgın hastalıklara karşı kurulduğunu ve demokrasiye inanmış genç, cesur kadroların bu toprakların alın yazısını değiştirdiğini anlattı. Yerel seçimlerde yaşadıkları başarıyı parti olarak ilerleteceklerini kaydeden Özel, şöyle konuştu: "Cumhuriyet Halk Partisi yapacağı büyük değişim kurultayıyla önce tüzüğünü demokratikleştirerek Türkiye'ye vadettiği demokrasiyi kendi yaşamaya başlıyor. Ardından yapacağı büyük program kurultayının başlangıcıyla bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu nasıl bitireceğini, gelir adaletsizliğini nasıl ortadan kaldıracağını, kendi kendine yeten bir tarım ülkesinden ithalata muhtaç bir ülke haline gelmekten nasıl kurtulacağını, hayvancılığından arıcılığa kadar tüm sektörleri yeniden nasıl ayağa kaldıracağını çalışacağı bir program hazırlıyor, hazırlanıyor. Müjdeler olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra yeniden Türkiye'yi yönetmeye, ayağa kaldırmaya hazırlanıyor."

CHP olarak büyük bir seferberlik içinde olduklarını vurgulayan Özel, üzerlerine düşen fedakarlığı yapmaktan geri durmadıklarını belirtti. Özel, 31 Mart gecesi partisini destekleyenlere verdiği ilk sözü tuttuğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Herkesin insan olma onurunu yüreğinde hissedeceği o günler yakındır. Hiçbir mezhebin ötekileştirilmediği, cemevlerinin de ibadethane kabul edildiği, tüm inançlara saygılı, tüm inançlara eşit hizmet eden, kimseyi ikinci sınıf vatandaş görmeyen, anayasada ne yazıyorsa uygulayan eksik olanını da anayasasına koyan genç cumhuriyetin ikinci yüzyılında hep birlikte yürüyecek yolumuz var.

Dedim ki '1970'lerde Ecevit dünyayı doğru okudu, Türkiye siyasetini doğru okudu. Rüzgarı ve zorlukları doğru tespit etti ve onun liderliğinde girilen ikisi yerel, ikisi genel 4 seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı.' Ben yerel seçimlerle ilgili ortaya koyduğum iddiayı ve verdiğim sözü tuttum. Aynı Edremitlilerin bana verdiği sözü tuttukları gibi. Şimdi sözün büyüğünü tutmakta. Şimdi sıra mutluluğun büyüğünü yaşamakta. Emin olun ki inanın ki ant içerim ki yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak, iktidar olacak."