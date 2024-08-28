Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kızılkeçili Mahallesi kırsalında kalan ormanlık alanda yangın çıktı.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak ve bir helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan yangına müdahale ediliyor.

Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri de yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.