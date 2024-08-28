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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı çıkar ne de bu ülkenin faydasının dışında iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:25 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:30
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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı çıkar ne de bu ülkenin faydasının dışında iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar." dedi.

        Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi yaptığı konuşmada, bir baba evi olan Ayvalık İlçe Başkanlığı binasının kapılarının herkese açık olduğunu belirterek, "Buranın tapusu hiçbirimizin üzerinde değildir. Ne bende ne Kemal Bey'de ne rahmetli Ecevit'te ne İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." diye konuştu.

        Türkiye'nin bütün demokratlarının 31 Mart'taki çağrılarına uyup, koşup gelen Türkiye İttifakı'ndaki herkesi, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları bu ülkeyi seven, birbirini seven daha eşit daha adil daha zengin ve daha özgür bir Türkiye isteyen bütün demokratları, baba evine çağırdıklarını anlatan Özel, "Millet İttifakı'nın geçmişteki bileşenleri, seçimlerde istediler ki Balıkesir'de birlikte olalım. Ama biz Ankara'da anlaşamadık. Döndük Balıkesir'e dedik ki 'Ahmet Akın Türkiye İttifakı'nın adayıdır, size emanet ediyoruz.'. Ayvalık'a dedik ki 'Mesut Ergin Türkiye İttifakı'nın adayıdır, size emanet ediyoruz.'. Sesimizi duyan, onlara sahip çıkan, ittifakla yüzde 43 oy aldığımız yerde, ittifaksız büyükşehirde yüzde 52, Ayvalık'ta yüzde 58-59 oylarla Türkiye İttifakı'nı iktidar yapanlara yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bu başarıyı yerel seçimlerde bırakmayacaklarını dile getiren Özel, "Bu bir başarı ama çok önemli bir görevi sırtımıza yükleyen başarı. Bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan adil, düzgün bir şekilde görev yapacak belediye başkanlarımızla birlikte bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız ve esas zaferi, esas büyük başarıyı hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerde yaşayacağız." şeklinde konuştu.

        Kurultayda, kongrede verdiği sözlerden ilkini tuttuğunu anlatan Özel, "Dedim ki bu partinin genel merkezinin de ilçe binalarının da il binalarının da ışıkları erkenden sönmeyecek. Seçim gecesi o ışıklar sabaha kadar yanacak. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, akşam saatinde tülbentini sirkeli suya basıp, başına bağlayıp ışıkları kapatıp oturmayacak. O gece ışıklar sabaha kadar yanacak, o tülbentler sirkeli suya basılmayacak, o tülbentler sallanacak ve hep birlikte başaracağız." dedi.

        "Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, hepimizin Partisi iktidar olacak." diye konuşan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Bundan sonra partimizin adını andığınızda, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacağımız 9 Eylül'de Ankara'da bitireceğimiz büyük değişim kurultayında partimizin hem tüzüğünü demokratikleştireceğiz hem de iktidar programını hazırlayacağımız parti programının başlangıç toplantılarını yapacağız. Altı günlük bir kurultayla partimizi iktidara hazırlayacağız. Orada partinin isminin yanında bir slogan göreceksiniz tarihte de haklı olan tarihe de vurgu yapan, açıkça bugünkü pozisyonumuzu ortaya koyan bir slogan. Bunu dağa taşa, sosyal medyaya yazacağız. Duymayan, bilmeyen, görmeyen kalmayacak. Zaten mesele gerçeğin ta kendisidir Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi."

        - "Mali olarak Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesi"

        CHP'nin çok partili dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ilk kez kazandığını aktaran Özel, şunları kaydetti:

        "Büyük bir başarıydı ancak mazeret üretmek ya da kötümser konuşmak istemem. Dün Ahmet Akın'la birlikteydik. Net bir şey var. Enkaz devraldık mı? Vallahi bir yönlü değil. Mali olarak Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesi. Borcu ödemeyi bırakın faizinin ödenecek hali yok. Büyük bir plansızlık ve yatırımsızlık. Balıkesir Su Kanalizasyon İşleri, Edremit'in arıtması da yok Edremit'teki kanalizasyon sistemi ile ilgili çalışmalar da hiç yapılmamış ve yetersiz. Körfezi de perişan ediyorlar. Ayvalık'ın susuzluk sorununa BASKİ bir adım atmamış. Ama Ahmet Akın projeyi hazırladı, biz elimizden gelen desteği hazırladık. Ahmet Akın dün bana da söyledi kamuoyuna da söyledi. Gelecek sene geldiğimizde su sorunu çözülmüş olacak."

        Hiçbir CHP'li belediyenin bir dönemden fazladır yönettiği yerde böyle bir sorunun olmadığına işaret eden Özel, "Diyorlar ya 'CHP demek şu demek.'. Al işte aldık AK Parti'den Allah'tan, Ayvalık'ın su sorununu, körfezin arıtma sorununu, kanalizasyon sorununu çözecek projeleri bütün imkansızlıklara rağmen başlattık. CHP susuzluk demekti. AK Parti'den susuz aldığı belediyeyi, suya kavuşturuyor, huzura kavuşturuyor. Alın size CHP belediyeciliği." diye konuştu.

        - "Yarın sabah Dilruba'yı cezaevinde ziyaret edeceğim"

        Türkiye'nin gündemindeki konulara değinmek istediğini ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İki genç kadın. Dilruba, bir sokak röportajında söylediği sözlerin hepsine katılmayabilirsiniz. Bir takım ithamlar geçtiğinden dolayı söylediği sözler maksadını aşmış olabilir ama genç bir kadın düşüncelerini ifade ediyor. Onu aldılar, götürdüler, tutukladılar ve eylül ayının 3'ünde mahkemeye çıkaracaklar. Yarın sabah hepiniz adına Dilruba'yı cezaevinde ziyaret edeceğim ve kendisini 9 Eylül günündeki partimizin kuruluş yıl dönümü törenlerine davet edeceğim.

        İkinci bir isim Dilara. Dilara diş hekimliği fakültesi öğrencisi. Dünya Diş Hekimliği Kongresi İstanbul'da yapılacak. Bu kongre için 'Görev almak isteyen öğrenciler gelsin.' dediler. Dilara da gitti demişler ki 'Seni istemiyorlar.'. Niye? 'Efendim senin başörtün var.'. Dilara dönmüş gelmiş. Bu sabah Dilara'yı aradım. Kızım İpek de yaşıtı daha sonra da İpek'le görüştüler. Böyle bir uygulamayı tasvip etmediğimizi, başı açık başı kapalı... Önemli olan bu ülkenin evlatlarının, gençlerinin özgürlükleridir, yaşam biçimidir. İsteyen istediği gibi yer, içer. İsteyen istediği gibi örtünür, isteyen istediği gibi giyinir. Hepsinin birden teminatı vardır ve bunların hepsinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir Dilara'ya da bugün telefon görüşmemizde 9 Eylül'de partimizin kuruluş yıl dönümü törenlerine davet ettim. Bir mazereti olmazsa kızım İpek'le birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gelecekler ve baba evinde misafir olacaklar. Dilara'nın geleceği de Dilruba'nın geleceği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin güvencesi altındadır."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülke kutuplaşmadan, bu ülke tarafların birbiriyle temas etmesi, görüşmesi yerine bir kavganın süre gitmesi, o kutuplaşmanın ayrılığa dönüşmesi ve birilerinin buradan iktidarını sürdürmesine göre planlanıyor. Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

        Seçmene, "Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama oyu bize vermelisin. Çünkü vatanı böldürecekler çünkü bayrağı indirecekler çünkü ezanı dindirecekler." denildiğini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

        "Ezanlar dinmişti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları ve Kuvayimilliye ruhuyla Kurtuluş Savaşı ve kuruluş gerçekleştirdi, bu ülkede camiler kilise olmaktan, ezanlar susmaktan kurtuldu. Bayrağı indirmeye kalktılar. O bayrağı elde tutan, gönderde tutan bizim Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatan ve başaran kurucu kadrolarımızdı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Memleketi bölmeye kalktılar, yedi ülke istila ettiler, öyle birileri çağırınca Gezi Olayları sırasında havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen giyenler değil, bizim Çanakkale'de, Anadolu'da toprak altında kefensiz yatan dedelerimiz kurtardı memleketi. O yüzden öyle bedavadan siyaset yok."

        - "Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı çıkar"

        Türkiye İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane ittifakı olduğunu dile getiren Özel, "İçinde milliyetçiliğin de olduğu altı ok hepimizin göğsüne, zihnine kazınmıştır. Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı çıkar ne de bu ülkenin faydasının dışında iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar. CHP kutuplaşmanın değil, kucaklaşmamanın partisidir." dedi.

        Birileri istiyor diye kavga etmeyeceklerini, birileri istiyor diye kutuplaşmayacaklarını belirten Özel, yoksulluk konuşulmasın diye kavga icat edenler, işsizlik konuşulmasın diye polemik üretenler, güvencesizliğin üstünü siyasi kavgayla örtenlere inat bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacaklarını, hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacaklarını sözlerine ekledi.

        CHP Genel Başkanı Özel, konuşmanın ardından partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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