GÜNCELLEME - Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda araç ve personel ile karadan yangına müdahale edildi.

Kızılkeçili Mahallesi kırsalında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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