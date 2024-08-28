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        GÜNCELLEME - Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:41
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        GÜNCELLEME - Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kızılkeçili Mahallesi kırsalında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda araç ve personel ile karadan yangına müdahale edildi.

        Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri de yönlendirildi.

        Ekiplerin 5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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