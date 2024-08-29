Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen baykuşu itfaiye ekibi kurtardı

Herhangi bir yarasının olmadığı görülen baykuş, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Kurtarma operasyonunun ardından ekiple çekilen fotoğraftaki, baykuşun "gülümsemeye benzeyen yüz ifadesi" hoş bir görüntü oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.