Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen baykuşu itfaiye ekibi kurtardı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan baykuş, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:23 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de havalandırma boşluğuna düşen baykuşu itfaiye ekibi kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan baykuş, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Paşaalanı Mahallesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş, mahsur kaldı.

        Baykuşu fark eden bina sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekibi, uzun uğraşlar sonucu baykuşu mahsur kaldığı havalandırma boşluğundan aldı.

        Kurtarma operasyonunun ardından ekiple çekilen fotoğraftaki, baykuşun "gülümsemeye benzeyen yüz ifadesi" hoş bir görüntü oluşturdu.

        Herhangi bir yarasının olmadığı görülen baykuş, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Batı Nil virüsü uyarısı! "Sivrisinek üreme alanları yok edilmeli"
        Batı Nil virüsü uyarısı! "Sivrisinek üreme alanları yok edilmeli"
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı

        Benzer Haberler

        Erdek'te tatilciler için 'deniz pastanesi'
        Erdek'te tatilciler için 'deniz pastanesi'
        Özgür Özel: Bu parti Dilara'ya da Dilruba'ya da sahip çıkar (2)
        Özgür Özel: Bu parti Dilara'ya da Dilruba'ya da sahip çıkar (2)
        CHP Genel Başkanı Özel, Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nd...
        CHP Genel Başkanı Özel, Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nd...
        CHP Genel Başkanı Özel, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde konuştu:
        Kazdağları'nda orman yangını (2)
        Kazdağları'nda orman yangını (2)
        Özgür Özel: Bu parti Dilara'ya da Dilruba'ya da sahip çıkar
        Özgür Özel: Bu parti Dilara'ya da Dilruba'ya da sahip çıkar