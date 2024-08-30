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        Balıkesir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Susurluk'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 01:04 Güncelleme: 30.08.2024 - 01:15
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        Balıkesir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Susurluk'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Turgut Y. (19) yönetimindeki 10 AGB 797 plakalı otomobil, Susurluk Şeker Fabrikası mevkisinde Osman Kiraz'ın (75) kullandığı 10 AGN 791 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Kiraz, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İncelemelerin ardından Kiraz'ın cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazanın ardından yaya olarak kaçan Turgut Y. ise polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun tek şeridi, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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