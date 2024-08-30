Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bungalova dönüştürdüğü yaklaşık 150 yıllık tahıl ambarlarında konaklama hizmeti veriyor

        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Havran ilçesinde çadır kamp, karavan ve piknik alanı işleten Mustafa Olcay, her biri yaklaşık 150 yıllık olan, bungalova dönüştürdüğü 5 ahşap tahıl ambarında ziyaretçilere konaklama imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bungalova dönüştürdüğü yaklaşık 150 yıllık tahıl ambarlarında konaklama hizmeti veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Havran ilçesinde çadır kamp, karavan ve piknik alanı işleten Mustafa Olcay, her biri yaklaşık 150 yıllık olan, bungalova dönüştürdüğü 5 ahşap tahıl ambarında ziyaretçilere konaklama imkanı sunuyor.

        ​​​​​​​Edremit Körfezi'nin kuzeyinde Kazdağları'nın 450 metre rakımlı Kumluca mevkisindeki 21 bin 300 hektarlık alana sahip işletmesi için Uşak'ın köylerinden 7 yıl önce ambarları temin eden Olcay, 14 metrekarelik iç bölümü çift kişilik ve tek kişilik yatak, duş, elektrikli ısıtıcı gibi malzemelerle, dışını ise tuvalet ve 4 metrekarelik terasıyla konaklanabilecek duruma getirdi.

        Olcay, AA muhabirine, bu tahıl ambarlarını bölgedeki ustaların yardımıyla puzzle parçaları gibi sökerek Edremit'e taşıdıklarını, işletmesinde ise montajını yaparak konaklama hizmetine uygun hale getirdiklerini söyledi.

        Bunların eskiden evlerin avlularında bölümler halinde insan ve hayvan yiyeceklerinin, tohumların saklandığı ahşap yapılar olduğunu belirten Olcay, "Bunları kapılı, merdivenli, yüksek tavanlı yapmışlar. İçinde bir yaşanmışlık, bir geçmişi olan, insanların hatıralarının yaşadığı yapıları buralara kazandırmak istedik." dedi.

        Olcay, tahıl ambarlarını Uşak'taki gibi büyük taşların ve ahşap tabanın üzerine monte ederek turizme kazandırdıklarını dile getirdi.

        Ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Olcay, şöyle devam etti:

        "Bunları buraya kazandırdığımız için her gelip kalandan teşekkür alıyoruz. Güzel bir yapı, bize göre bir değişiklik oldu. İnsanlar geldiği zaman bunun hazır bir şey olmadığını, içinde bir yaşanmışlığın olduğunu, eski bir yapının olduğunu, asırlar önce ürünleri saklamak amaçlı yapıldığını, bizim de bu şekilde turizme kazandırdığımızı kendilerine anlatıyoruz. Onlar da daha mutlu oluyorlar. Değişik bir duyguya kapılıyorlar."

        - "Hepsi beden gücüyle yapılmış"

        Mustafa Olcay, ahşap tahıl ambarlarının dönemin koşullarında gerekli aletlerle ustalar tarafından yapıldığını anlattı.

        Ambarlardaki ince işçiliğe dikkati çeken Olcay, "O zaman tabii çağın gereği makineler yok, elektrik yok. Hepsi beden gücüyle, nacakla, rendeyle, törpüyle, keserle, testereyle yapılmış. Hatta bazı yerlerinde sıcak demir olarak yapılan büyük çiviler kullanmış ama geri kalan hepsinin birleştirmesi ağaçtan yapılmış çiviler. Hepsi tek tek kürdan gibi kalem gibi işlenmiş." diye konuştu.

        Turizmde klasiğe rağbetin arttığını söyleyen Olcay, Kazdağları'nda özellikle eski köy evlerine dışarıdan gelip yerleşenlerin, o yılların yaşamına ait izleri arayıp bulmaya, kullanmaya çalıştığını vurguladı.

        Ahşap yapılarda doğallık olduğunu, bunun insana kendisini iyi hissettirdiğini dile getiren Olcay, şunları kaydetti:

        "Yeni yapıları kötülemek amaçlı değil ama eskinin serinliğini, doğallığını, sıcaklığını yenilerde göremiyorum. Biz içine girdiğimizde hala o sıcaklığı, o duyguyu yaşıyoruz. Bunu gelip kalanlar da anlatıyor. Nedenine gelince; eski bir ağaca dokunuyorsun, diyorsun ki 'Buna benden önce kaç kişi dokundu, ne yaşadı, burada neler konuşuldu, ne duygular yaşandı?' Bunları düşünüp çok sevinenler oldu, ağlayanlar oldu, oynayanlar oldu. Çok çok değişik bir yaşam var ama yeni olanlar güncel; 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Hikayesi yok. Onun için biz bunları buraya kazandırmaktan çok mutluyuz. Gelenler de mutlu olarak ayrılıyor.

        Kazdağları, bitkisiyle, fauna ve florasıyla endemik türleri barındırıyor. Biz bunu da düşünerek böyle eski yapıları tercih ettik. Yoksa buraya güzel güzel, modern, içinde jakuzisi çok modern olan klimalı yapılar da yapabilirdik ama Kazdağları'mızın o mitolojik yapısına da uygun olsun diye bu eski tahıl ambarlarını bungalov şekline dönüştürüp turizme kazandırdık ve bundan da mutluyuz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        "Engellendin koçum"
        "Engellendin koçum"
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        İsrail'den işgale devam onayı
        İsrail'den işgale devam onayı
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli

        Benzer Haberler

        Midilli Adası'na geçişlerde 3 günlük tatil yoğunluğu başladı
        Midilli Adası'na geçişlerde 3 günlük tatil yoğunluğu başladı
        Balıkesir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kayb...
        Balıkesir'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kayb...
        Erdek'te 200 personelle huzur uygulaması gerçekleştirildi
        Erdek'te 200 personelle huzur uygulaması gerçekleştirildi
        Milli park çevresinde kirliliğe neden olan turnuva
        Milli park çevresinde kirliliğe neden olan turnuva
        Balıkesir'de narkotik operasyonu; 2 gözaltı
        Balıkesir'de narkotik operasyonu; 2 gözaltı
        Erdek'te tatilciler için 'deniz pastanesi'
        Erdek'te tatilciler için 'deniz pastanesi'