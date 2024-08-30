Büyük Zafer'in 102. yılı Edremit'te coşkuyla kutlandı

Günün anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu.

Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törende ise Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay İsmail İbiş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, halkın bayramını kutladı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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