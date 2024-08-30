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        Büyük Zafer'in 102. yılı Edremit'te coşkuyla kutlandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:53
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        Büyük Zafer'in 102. yılı Edremit'te coşkuyla kutlandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

        Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Büyük Zafer’in 102. yılı töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

        Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törende ise Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay İsmail İbiş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, halkın bayramını kutladı.

        Günün anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu.

        Edremit Belediyesi Efem Halk Oyunları Ekibi'nin gösterilerinin ardından resmigeçitle etkinlikler tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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