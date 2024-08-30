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        Balıkesir'de 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:09
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        Balıkesir'de 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün hapse mahkum edilen M.Ç'nin, Uşak'tan Sındırgı'ya gelerek saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kişinin gizlenmesine yardım ettiği öne sürülen U.S. ve İ.Y'yi takibe aldı.

        Polis, firari M.Ç. ile bu kişilerin buluşma yeri Cüneyt Vadisi'ne operasyon düzenledi. Söz konusu 3 kişi, ormanlık alanda yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.

        Firari M.Ç, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Şüpheliler U.S. ve İ.Y. hakkında ise "tutuklu veya hükümlünün kaçmasına yardım etme" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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