57. Geleneksel Sındırgı Kocakonak Panayırı başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve 3 Eylül'de sona erecek Sındırgı Kocakonak Panayırı'nda lunapark ve sergiler bulunuyor.
Panayır kapsamında başlayan 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri de 3 Eylül'e kadar sürecek.
Ayrıca, yarın yöresel cirit ve değnek oyunları gerçekleştirilecek.
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