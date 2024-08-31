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        Edremit'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:08
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        Edremit'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mukaddes Arslan yönetimindeki 16 ALN 954 plakalı SUV araç ile Eyüp Yıldırım'ın kullandığı 34 KYN 891 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun Entur Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile 16 ALN 954 plakalı araçta bulunan Raciye Arslan yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılardan Raciye Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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