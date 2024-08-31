Edremit'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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