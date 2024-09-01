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        Balıkesir'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 23:05 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:14
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        Balıkesir'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Edremit-Kalkım kara yolunun Hacıaslanlar kırsal mahallesi yakınlarında sürücü H.Ç'nin (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 AKG 180 plakalı motosiklet şarampole devrildi.

        Kazada sürücü H.Ç. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.T. (34) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı.

        Ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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