Balıkesir'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edremit-Kalkım kara yolunun Hacıaslanlar kırsal mahallesi yakınlarında sürücü H.Ç'nin (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 AKG 180 plakalı motosiklet şarampole devrildi.
Kazada sürücü H.Ç. ve arkasında yolcu olarak bulunan Y.T. (34) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı.
Ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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