Erdek'te sağanak etkili oldu

Yapılan ilk belirlemelere rağmen ilçede çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar da ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Su baskını yaşayan yerler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) ekipleri tarafından su tahliyesi yapıldı.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar bazen zor zamanlar yaşarken zemin ve bodrum katta bulunan ev ve iş yerlerinin bazılarında su baskını yaşandı.

Sabah saatlerinde, zaman zaman şiddetini arttıran yağmur ana cadde ve sokaklarda da etkili oldu.

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