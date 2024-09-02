Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonda 10'u Suriye, biri Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca bir motosiklete el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ayvalık ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

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