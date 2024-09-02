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        Balıkesir'de DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:36
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        Balıkesir'de DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde bir kişinin sosyal medyada DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edildi.

        Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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