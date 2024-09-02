Balıkesir'de DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde bir kişinin sosyal medyada DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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