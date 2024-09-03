Sındırgı'da "Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri" devam ediyor

Festival, bugün Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluş günü korteji ve etkinlikleri ile akşam ünlü sanatçı Volkan Konak'ın konseriyle sone erecek.

Etkinlikler, yerli ve yabancı grupların sahne aldığı halk oyunları gösterileri, geleneksel Türk sporları cirit ve tek kurşun ile renklendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

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