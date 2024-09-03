Sındırgı'da "Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri" devam ediyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
İlçede 31 Ağustos'ta başlayan festivalde, yöresel oyunlardan halk oyunları gösterilerine, ata sporlarından konserlere zengin bir program sunuldu.
Etkinlikler, yerli ve yabancı grupların sahne aldığı halk oyunları gösterileri, geleneksel Türk sporları cirit ve tek kurşun ile renklendi.
Festival, bugün Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluş günü korteji ve etkinlikleri ile akşam ünlü sanatçı Volkan Konak'ın konseriyle sone erecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.