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        Balıkesir'de kamyona çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 19:42 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:22
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        Balıkesir'de kamyona çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı
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        İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı.

        İran uyruklu Sevedeh Gounoush Famil Arjestani (46) idaresindeki 34 MG 5643 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe kısmında Çamurlu Mahallesi mevkisinde Naim Yıldızlı yönetimindeki 27 AC 948 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki İran uyruklu Adnan Akar (44) araçta sıkıştı.

        İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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