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        Balıkesir'de bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobilin, içinde yolcuların bulunduğu yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:30 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:38
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        Balıkesir'de bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobilin, içinde yolcuların bulunduğu yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Balıkesir-Edremit karayolu Gelin Deresi mevkisinde H.Ş. idaresindeki 10 GB 289 plakalı otomobil, yol kenarında içinde yolcuların bulunduğu 06 BJD 641 ve 34 KD 665 plakalı otomobillere çarptı.

        Kazada sürücü H.Ş. ile diğer otomobillerdeki Ersin Alagöz, Filiz Alagöz, Erdinç Alagöz, Bahar Alagöz, Ömer öksüz ve Gülcan Öksüz yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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