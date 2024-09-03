Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir açıklarında 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir açıklarında 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3’ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit ederek harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilecek
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi...
        Balıkesir'de bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi...
        Balıkesir'de kamyona çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de kamyona çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı
        Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu
        Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu
        Sındırgı'da "Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri" devam ediyor
        Sındırgı'da "Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri" devam ediyor
        Balıkesir'de DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Balıkesir'de DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Balıkesir'de Adli Yıl Açılışı gerçekleştirildi
        Balıkesir'de Adli Yıl Açılışı gerçekleştirildi