Paşalimanı'nda çıkan yangın 400 dönümlük alana zarar verdi

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahaleleriyle söndürüldü.

Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası, Balıklı ve Poyrazlı Mahalleri arasındaki kırsal bölgede çıkan yangın ağaçların ve makilik alanın olduğu bölgede etkili oldu.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

Daha sonra olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de yangına müdahalede bulundu.