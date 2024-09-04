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        Banvit'in kurucusu Vural Görener, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 97 yaşında vefat eden Banvit'in kurucusu Vural Görener'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:47
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        Banvit'in kurucusu Vural Görener, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 97 yaşında vefat eden Banvit'in kurucusu Vural Görener'in cenazesi toprağa verildi.

        Kore Savaşı'nda Türk birliğinde tercümanlık da yapan Görener'in naaşı, Bandırma ilçesindeki Haydarçavuş Camisi'ne getirildi.

        Camide öğle vakti kılınan cenaze namazına, Görener ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Bandırma Merkez Komutanı Kıdemli Albay Kenan Üstündağ, Banvit BRF Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gündüz ve Operasyonlar Direktörü Erdal Elmas ile çok sayıda kişi katıldı.

        Görener'in cenazesi, askeri törenin ardından Erdek ilçesi Belkıs Mahallesi'ne götürülerek mezarlıkta defnedildi.

        Bandırma'da 1968'de Banvit AŞ'yi kuran Vural Görener, yıllarca yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştü. Banvit AŞ, 2017 yılında BRF'ye devredilmişti.

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