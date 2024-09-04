Banvit'in kurucusu Vural Görener, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Camide öğle vakti kılınan cenaze namazına, Görener ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Bandırma Merkez Komutanı Kıdemli Albay Kenan Üstündağ, Banvit BRF Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gündüz ve Operasyonlar Direktörü Erdal Elmas ile çok sayıda kişi katıldı.

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