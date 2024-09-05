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        Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı

        –Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 09:35 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:49
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        Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı
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        –Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı

        Alınan bilgiye göre Ayvalık’ın Alibey Adası yeni yol üzerinde 35 AR 349 plakalı otomobil ile 34 CRK 784 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluştu.

        Kazada her iki aracı sürücüsü oldukları öğrenilen C.D. ve H.D. olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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