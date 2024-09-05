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        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:58
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        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Balıkesir'in Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve Altıeylül ilçelerinde faizli ve değerinin üzerinde araç satışı yapıldığı ve alıcı kişilerden ileri tarihli çek alınarak borçlandıran kişilere yönelik operasyon başlattı.

        Çalışmalar neticesinde belirlenen 6 şüphelinin borçlandırdıkları 24 kişiyi borçlarını ödeyemez hale getirip malvarlıklarını baskı, tehdit ve darp ederek tahsil ettiklerini tespit etti.

        Şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 60 senet, 8 çek defteri, 1 tapu senedi, 3 araç satış sözleşmesi, 5 tahsilat makbuzu, 1 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 ajanda, 167 bin lira 2 bin 100 Avro, 980 Dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü ilgili hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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