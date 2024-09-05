Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Altıeylül ve Bigadiç ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve Altıeylül ilçelerinde faizli ve değerinin üzerinde araç satışı yapıldığı ve alıcı kişilerden ileri tarihli çek alınarak borçlandıran kişilere yönelik operasyon başlattı.

Çalışmalar neticesinde belirlenen 6 şüphelinin borçlandırdıkları 24 kişiyi borçlarını ödeyemez hale getirip malvarlıklarını baskı, tehdit ve darp ederek tahsil ettiklerini tespit etti.