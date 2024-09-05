Edremit Körfezi'nde "hayalet ağ" temizliği yapılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğinde Edremit Körfezi'ndeki hayalet ağların temizliğine başlandı.

Üniversitenin akademik personeli ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı dalgıçlarından oluşan 15 kişilik "hayalet ağ avcıları", balık av sezonunun başlamasıyla Edremit Körfezi'nde hayalet ağ temizliği yapıyor.

ÇOMÜ-1 araştırma gemisi ile 3 gün önce başlayan çalışmalarda su altında yaklaşık 100 dönüm alan tarandı. Gömeç'in Karaağaç ve Burhaniye'nin Pelitköy mahalleleri açıklarında terk edilmiş 2 ağ bulundu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Gömeç açıklarında bulunan trata ağının en az 10 yıl önce yasaklandığı, bulunan hayalet ağın 10-15 yıldır bölgede olduğu ve su altı doğal yaşamına zarar verdiği belirtildi. Pelitköy açıklarında çıkarılan 200 metre uzunluğundaki uzatma ağının da çok uzun zaman suda kaldığı, üzerinde onlarca ölü balık ve yengeç bulunduğu aktarılan açıklamada, 6 aydan uzun süredir suda kaldığı tespit edilen ağın görüntülenerek sudan çıkarıldığı ve su altı yaşamına zarar vermesinin önüne geçildiği anlatıldı.

2021'den beri devam eden hayalet ağların temizlenmesi projesinin süresinin yeni işbirliği protokolü ile 5 yıl daha uzatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ekibimiz, 2021 yılında Marmara Denizi'nde görülen müsilaj problemiyle başlayan çalışmalarda 3 yılda Türkiye'nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibi olmuştur. Hayalet ağ avcıları ekibi Ege ve Marmara denizlerinde hayalet ağ arama ve çıkarma çalışmalarına yaz kış demeden yıl boyunca devam edecektir. Ege ve Marmara'da avlanan tüm balıkçılarımızdan ricamız, eğer bir ağ kaybederlerse zaman kaybetmeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bildirirlerse hemen müdahale ederek bu ağlar sudan çıkarılacak ve su altı doğal yaşamına zarar vermeleri engellenecektir."