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        Cunda'da 35 yıl önce açılan yolun "ulaşıma kapatılması" tartışması sürüyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda (Alibey) Adası'nda 35 yıl önce belediye tarafından açılan yolun bir kısmının geçtiği arsanın sahiplerince istimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle açılan davada verilen "yolun kapatılması" kararının uygulanması sırasında tartışma yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:47
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        Cunda'da 35 yıl önce açılan yolun "ulaşıma kapatılması" tartışması sürüyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda (Alibey) Adası'nda 35 yıl önce belediye tarafından açılan yolun bir kısmının geçtiği arsanın sahiplerince istimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle açılan davada verilen "yolun kapatılması" kararının uygulanması sırasında tartışma yaşandı.

        Ayvalık Belediyesince 35 yıl önce yapılarak kullanıma açılan "Yeniyol" için arsalarının bir bölümü kamulaştırılan Fatma Sabiha Balta ve Güngör Balta, istimlak bedelleri ödenmediği gerekçesiyle 2013'te yargıya başvurdu.

        Balta ailesine ait arsanın 567,76 metrekaresinin kullanıldığı yol ile ilgili Ayvalık 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen karara, belediye itiraz etti. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, yolun kapatılmasına ilişkin kararı 2020 yılında onadı.

        Aradan geçen 4 yıllık süreçte taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca Balta ailesi, yolun kendilerine ait bölümünü çitle kapatmak için yeri boyayarak sınırlarını belirlemek istedi.

        Bölgeye gelen icra memurları ve davacı avukatı, Ayvalık Belediyesi yetkilileri ile zabıta memurları tarafından engellenmeye çalışıldı.

        Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede taraflar arasında gerginlik yaşandı.

        Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, gazetecilere, "Yeniyol"un 35 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Ali Güreli tarafından hizmete açıldığını söyledi.

        Yolun kapatılmasını istemediklerini belirten Karasu, "Konuya ciddi olarak yaklaşıp karşılıklı anlaşma yapabilme tarafındayız çünkü kamuya ait bir yolun kamu dışında kullanılmasını düşünmüyoruz. Bu yüzden de şu anda arkadaşlarımızla buradayız. Burası sit alanı ve kamuya açık bir alan ve bu yüzden biz bu yolu ne pahasına olursa olsun kapattırmayacağız. Mülk sahibi para talep ediyor. Burası aynı zamanda dolmuş yolu. Vatandaşların devamlı kullandıkları bir yol. Bu yolun alternatifi bulunmamaktadır." diye konuştu.

        Davacı avukatı Suphi Özgen ise yolun, önceki belediye yönetimleri tarafından usulüne uygun kamulaştırma kararı olmadan, ailenin rızası alınmadan açıldığını ifade etti.

        Dava sürecinin yıllarca sürdüğünü anlatan Özgen, şunları kaydetti:

        "Normal şartlarda mahkeme kararı bu yolun trafiğe kapatılması yönündedir ancak şu anda kararın infazı sırasında gerek belediyeden gerek emniyet güçlerinden gerekse vatandaşlardan tarafımıza sorunun çözümü noktasında öneriler de geliyor. Taleplerimiz karşılanmazsa mahkeme kararı gereği bu yolun kapatılması gerekir. Yolun kapatılması konusunda da kararlıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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