Balıkesir'deki operasyonda 3 göçmen kaçakçısı ile 31 düzensiz göçmen yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda göçmenleri taşımakta kullanılan 3 araç, 1 şişme bot, 1 bot motoru, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ve kapsül içerisinde 21 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Savaştepe Yeşilhisar mevki ile Ayvalık Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şeytan Sofrası mevkiinde iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Savaştepe ve Ayvalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 göçmen kaçakçısı ile 31 düzensiz göçmen yakalandı.

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