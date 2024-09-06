Bandırma'da sanayi sitesindeki strafor imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Depoda büyük hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 personel, 6 itfaiye aracı ve su ikmal tankeriyle yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Sanayi sitesinde, bina ve çatı kaplamalarında kullanılan strafor malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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