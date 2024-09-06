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        Bandırma'da sanayi sitesindeki strafor imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki strafor (köpük) imalatı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 08:57 Güncelleme: 06.09.2024 - 08:59
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        Bandırma'da sanayi sitesindeki strafor imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki strafor (köpük) imalatı yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Sanayi sitesinde, bina ve çatı kaplamalarında kullanılan strafor malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 personel, 6 itfaiye aracı ve su ikmal tankeriyle yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri de söndürme çalışmasına destek verdi.

        Depoda büyük hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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