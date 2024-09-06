Balıkesir'de Rahvan At Yarışları düzenlendi

Şehirli, etkinlikleri festival havasında yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Amacımız, her sene bu etkinliği daha iyiye, daha güzele götürebilmek." dedi.

50'den fazla atın yer aldığı yarışlar mısır odunu oyunlarıyla başladı. At üzerinde seyreden yarışmacılar yere vurdukları sopaları yukarıda asılı olan ipin üzerinden geçirmeye çalıştı. Küçük büyük 50 yarışmacı at üzerinde ter dökerken, yarışmayı da çok sayıda vatandaş izledi.

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