Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Belirlenen 2 ev iş yerine operasyon gerçekleştiren ekipler, 250 gram kubar esrar, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.

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