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        Balıkesir'de asayiş uygulamalarında aranan 8 zanlı yakalandı

        Balıkesir'depolis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:58
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        Balıkesir'de asayiş uygulamalarında aranan 8 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'depolis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce 93 ekip ve 376 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 2 bin 247 kişi sorgulandı, 346 umuma açık yer, park, bahçe, meydan ve metruk yer kontrol edildi.

        Uygulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 52 adet sentetik ecza maddesi ve 4,54 gr esrar ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde 88 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 21 araç trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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