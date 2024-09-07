Balıkesir'de asayiş uygulamalarında aranan 8 zanlı yakalandı
Balıkesir'depolis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'depolis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce 93 ekip ve 376 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 2 bin 247 kişi sorgulandı, 346 umuma açık yer, park, bahçe, meydan ve metruk yer kontrol edildi.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 52 adet sentetik ecza maddesi ve 4,54 gr esrar ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde 88 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 21 araç trafikten menedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.