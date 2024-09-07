Susurluk'ta saman deposunda çıkan yangın söndürüldü

Saman deposunda büyük hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı, bir iş makinesi ve 15 personel ile müdahale edilen alevler söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

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