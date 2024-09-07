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        Susurluk'ta saman deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Yeni Mahalle Caddesi'ndeki hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:33
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        Susurluk'ta saman deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Yeni Mahalle Caddesi'ndeki hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Üretici İbrahim Ergün’a ait çiftlikteki saman deposunda çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı, bir iş makinesi ve 15 personel ile müdahale edilen alevler söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Saman deposunda büyük hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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        Galeri
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