Balıkesir'de otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

R.A'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran ve İvrindi Grup Amirliklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Balıkesir-Edremit kara yolunun Gelinderesi mevkisinde, R.A. yönetimindeki 06 NC 873 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

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