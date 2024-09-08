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        Balıkesir'de kamyonetle çarpışan ATV sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 01:10 Güncelleme: 08.09.2024 - 01:10
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        Balıkesir'de kamyonetle çarpışan ATV sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.Ç. (37) idaresindeki 10 AJP 242 plakalı ATV, 600 Evler Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Y.E.S'nin (26) kullandığı 10 PM 661 plakalı kamyonete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü M.Ç. olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        M.Ç, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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