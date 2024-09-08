Balıkesir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 kilo 177 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli E.G'nin (67) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerin yaptığı aramada; otomobilin yedek lastiğinin (stepne) jant kısmına ve ön kaput içerisine gizlenmiş 2 Kilo 177 gram esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin TL para ele geçirildi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

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