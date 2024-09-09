Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bağımlılıktan kurtuldular, temiz bir hayatı seçen gençlere umut oldular

        HAKAN FİRİK - Kurtuluş Vakfının 8 yıldır Balıkesir'de yurt içi ve yurt dışından gençlerin uyuşturucu ve alkol bataklığından kurtarılması için uyguladığı programlara, bağımlılıktan arınan kişilerden bazıları da aktif görev alarak destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağımlılıktan kurtuldular, temiz bir hayatı seçen gençlere umut oldular
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN FİRİK - Kurtuluş Vakfının 8 yıldır Balıkesir'de yurt içi ve yurt dışından gençlerin uyuşturucu ve alkol bataklığından kurtarılması için uyguladığı programlara, bağımlılıktan arınan kişilerden bazıları da aktif görev alarak destek oluyor.

        Ankara merkezli 2016 yılında kurulan Kurtuluş Vakfı, Türkiye dahil 48 ülkede yürütülen "İlaçsız Uyuşturucu Rehabilitasyon Programı"nın (Narconon) yurt içindeki tek uygulayıcısı olarak faaliyet gösteriyor.

        Narconon'u Edremit ilçesinde 7 yıl uygulayan vakıf, yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerini Burhaniye ilçesinde zeytin bahçeleri arasındaki tesislerinde sürdürüyor.

        Bağımlıların ilaçsız rehabilitasyonuna dayanan yatılı eğitim programı kapsamında derslerin yanı sıra satranç, voleybol, kitap okuma, okey oyunu, futbol ve yüzme gibi etkinliklerin yapıldığı tesiste bir doktor ve 8 eğitmen görev yapıyor.

        Vakıf Başkanı Ufuk Tezemir, AA muhabirine, Narconon'un dünyada 59 yıldır uygulanan bir yöntem olduğunu söyledi.

        Şu ana kadar çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı olan 620 kişinin arınmasını sağladıklarını belirten Tezemir, "Burhaniye'de görevli eğitmenlerimizin tamamına yakını onlarla aynı yoldan geçmiş, bu programla kurtulmuş ve eğitmenlik eğitimlerini bitirip uluslararası sertifikalı görev yapan kişilerdir." dedi.

        Vakıf bünyesinde 2 yıldır eğitmenlik yapan Yahya Bardakçı (36) da ailesi ve toplum tarafından dışlandığı 17 yıllık madde bağımlılığından kurtulmak için arayışa girdiğini, birçok tedavi merkezine gittiğini ancak başarılı olamadığını anlattı.

        Kısır döngünün içindeyken Narconon'la tanıştığını, vakfın tesisinde 7 aylık süreçte kendisini değiştirdiğini, geliştirdiğini, yitirdiği kabiliyetlerini geri kazandığını, kendisini nasıl kontrol etmesi, insanlarla nasıl iletişim kurabilmesi gerektiğini öğrendiğini kaydeden Bardakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Madde kullanan bir kişi, iletişimini tamamen yitirdiği için hiçbir şekilde öz güvenim yoktu. Tesiste verilen iletişim, kontrol, kabiliyet dersleri sayesinde tekrar kazandırıyorlar. Bu süreç 3 veya 4 ay oluyor, değişebiliyor. Tamamen kişiye özel. Kişi burada öğrendiklerini hayatında tamamen uygulamaya başlarsa kesinlikle madde içmez ama bir yerde pürüz bırakır, burada öğrendiklerinin hayatında uygulamazsa tekrardan içebilir."

        Bardakçı, ailesine, çevresine hep zarar verdiği için faydalı birey olma kararı aldığını, bundan dolayı rehabilitasyon sürecinin son aşamalarında eğitmenliğe yöneldiğini dile getirdi.

        Aynı yollardan geçtiği için bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin halinden daha iyi anlayabildiğini belirten Bardakçı, "Buraya bağımlı arkadaşlarımız ilk geldiğinde direkt kendimi görüyorum. O arkadaşlara fayda sağlayabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. O kişiler sağlığına kavuştuğu zaman dünyalar benim oluyor. Bunu ailemle paylaşıyorum, ailem de mutlu oluyor." ifadesini kullandı.

        Bağımlılığı "ruhsal kölelik" olarak nitelendiren Bardakçı, uyuşturucu ve alkol bataklığına düşenlerin ailelerine onların halinden anlamalarını, yüklenmemelerini, doğru iletişim kurmalarını, rehabilitasyon süreci uzun soluklu olduğu için sabırlı olmalarını tavsiye etti.

        - "Telefonumda o kadar çok mesaj var ki ailelerin hayır dualarını aldığımız"

        Vakıfta 6 sene önce eğitmenliğe başlayan 52 yaşındaki Zekeriya Çakır da hayatının yaklaşık 35 yılını bağımlı olarak yaşadığını anlattı.

        Bu illetten kurtulmak için farklı tedavi yöntemlerine başvurduğunu ancak sonuç alamadığını, yolunun Narconon ile kesişmesinden sonra ilaçsız şekilde madde bağımlılığını yenebileceğini fark ettiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Bağımlı bir şekilde ölürüm diye hesap ederken burada birkaç işaret yakaladım. Temiz hayatın güzel olabileceğini anladım çünkü burada görev yapan tüm ekip arkadaşlarım yani tüm eğitmenler de eski birer bağımlıydı. Bağımlılıktan kurtuldum ve onlardan ilham alarak çalışmaya başladım. 'Objektifler' adı verilen mental eğitim kısmından sorumluyum. Tesisimizde 'öğrenci' olarak nitelendirdiğimiz bağımlılara, ilaçsız şekilde bağımlılık sorununu aşmaları ve sonraki hayatlarında da tekrardan uyuşturucuya başlamamaları için eğitim veriyoruz. Buraya gelen kişileri süreci bitirdikten sonra kendi itibarını kazanmış, kendi ayakları üstünde durabilen, ailesinin tekrar ona güvendiği birisi olarak eski hayatlarına geri döndürüyoruz. Dünyanın en zor işini yapıyoruz. Maddiyat olarak belki çok da fazla bir şey kazanamasak da burada o manevi duyguyu anlatamam. Telefonumda o kadar çok mesaj var ki ailelerin hayır dualarını aldığımız. Aynı süreci biz de yaşadık. O yüzden annelerle de empati kurabiliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        Isparta'ya şehit ateşi düştü (3)
        Isparta'ya şehit ateşi düştü (3)
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı
        Balıkesir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 kilo 177 gram uyuşturucu...
        Balıkesir'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 kilo 177 gram uyuşturucu...
        Balıkesir'de kamyonetle çarpışan ATV sürücüsü öldü
        Balıkesir'de kamyonetle çarpışan ATV sürücüsü öldü
        Balıkesir'de otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Susurluk'ta saman deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Susurluk'ta saman deposunda çıkan yangın söndürüldü