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        Balıkesir'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 21:41 Güncelleme: 09.09.2024 - 21:51
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        Balıkesir'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Mustafa Gürbüz (55) idaresindeki 10 AFS 301 plakalı hafif ticari araç, Büyükdere Kavşağı'nda Ziya İlvan yönetimindeki 10 AOC 015 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, Gürbüz ile aynı araçtaki Rabia Adıgüzel (29), Yusuf Adıgüzel (9), Yunus Emre Adıgüzel (10), Aleyna Gürbüz (16) ve Öznur Sezen (17) yaralandı.

        Olay yerine gelen itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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