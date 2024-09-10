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        Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:09 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:42
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        Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 zanlı yakalandı.

        Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, bandrolsüz sigara, uyuşturucu hap, elektronik sigara, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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