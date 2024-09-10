Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, bandrolsüz sigara, uyuşturucu hap, elektronik sigara, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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